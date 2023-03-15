Котяков назвал нецелесообразным законодательное закрепление четырехдневной рабочей недели

Действующее законодательство позволяет работодателям гибко организовывать рабочее время в компании, отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Введение в России четырехдневной рабочей недели нецелесообразно, так как действующее законодательство позволяет работодателям гибко организовывать рабочее время в компании. Такое мнение выразил в среду ТАСС министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Законодательное закрепление четырехдневной рабочей недели - целесообразности на данный момент не вижу. Действующее законодательство позволяет гибко подходить к организации рабочего времени сотрудников", - сказал он, уточнив, что в России у конкретного работодателя есть много прав и возможностей по организации трудовой деятельности.

По его словам, работодатель может ввести, в том числе и комбинированную рабочую неделю в компании.

"Он [работодатель] может ввести четырехдневную, трехдневную рабочую неделю, может ввести и комбинированную рабочую неделю. И очно в офисе, и дистанционную занятость", - пояснил Котяков, отметив, что министерство рассмотрит соответствующие предложения, если они будут.

В середине октября 2020 года заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил продолжить обсуждение четырехдневной рабочей недели. Впервые с этой инициативой он выступил летом 2019 года, когда занимал пост премьер-министра РФ. Он отмечал, что в будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней, в экономике сократятся рабочие места и рабочее время, а у людей расширится досуг. Медведев отмечал, что данный процесс должен идти без сокращения зарплаты.