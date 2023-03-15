В Липецкой области военкоматы разошлют повестки для проверки баз данных

Власти региона сообщили, что это необходимо для предотвращения ошибок, выявленных в ходе частичной мобилизации

ТАСС, 15 марта. Военкоматы Липецкой области разошлют жителям региона повестки для проверки информации в базах данных, далее сведения будут оцифрованы. Такая мера важна для предотвращения ошибок, выявленных в ходе частичной мобилизации, сообщили в среду в Telegram-канале правительства региона.

"Военкоматы оцифровывают базы данных, для этого требуется актуализация информации. Поэтому в ближайшее время ряд жителей региона получит повестки из военкомата. Их пришлют по месту жительства или передадут через работодателя. Рассылка повесток плановая и не означает ничего, кроме необходимости уточнения данных", - говорится в сообщении.

Необходимость актуализации без данных возникла после того, как в ходе проведения частичной мобилизации в них были выявлены ошибки. Ранее власти Воронежской области предупредили жителей региона о том, что военкоматы разошлют повестки для актуализации сведений в базах данных, работодатели на это время обязаны отпустить сотрудников с рабочих мест.