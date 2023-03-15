15 марта, 11:11

В московских МФЦ появятся услуги в сфере опеки и регистрации актов гражданского состояния

В мае 2023 года планируется запуск услуги по выдаче справки об отсутствии факта государственной регистрации заключения брака

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Столичные центры госуслуг "Мои документы" начнут предоставлять новые услуги в сфере опеки, а также регистрации актов гражданского состояния. Об этом сообщили в среду в пресс-службе мэра и правительства.

"В ближайшее время московские МФЦ начнут предоставлять новые услуги в сфере опеки, а также регистрации актов гражданского состояния", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что с 1 апреля 2023 года в МФЦ будут переданы полномочия по предоставлению двух наиболее востребованных услуг службы опеки - 15 тыс. обращений за 2022 год, связанных с выдачей разрешения на сделки с имуществом (купля-продажа, обмен и другие) и распоряжением деньгами на счетах несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных граждан. Прием документов на получение данных планируется организовать в восьми флагманских офисах и центре госуслуг поселения Сосенское.

Кроме того, в мае 2023 года планируется запуск услуги по выдаче справки об отсутствии факта государственной регистрации заключения брака. 

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© Информационное агентство ТАСС
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