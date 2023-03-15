В Пензенской области объяснили вручение повесток уточнением данных воинского учета

О вручении повесток по аналогичной причине ранее сообщили власти Воронежской и Липецкой областей

ПЕНЗА, 15 марта. /ТАСС/. Вручение повесток жителям Пензенской области связано с необходимостью уточнить данные воинского учета. Об этом сообщили в среду ТАСС в военном комиссариате региона.

"Проводится уточнение данных [воинского учета]", - отметили в военкомате.

Ранее в среду в соцсетях жители региона сообщали о получении повесток с требованием явиться в военкомат.

Власти Воронежской и Липецкой областей также сообщили о вручении повесток для проверки данных воинского учета в военкоматах регионов.