Минздрав рассчитывает решить проблему с доступом врачей к специальному приложению

По словам замглавы ведомства Павла Пугачева, приложение содержит информацию о портфолио, сервисы аккредитации и непрерывного медобразования, а также доступ к верифицированному медицинскому контенту

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России рассчитывает преодолеть проблему с регистрацией сервиса для врачей в зарубежных магазинах приложений. Об этом в среду сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев.

"По поводу мобильного приложения для врачей. Оно есть, но мы столкнулись с проблемой регистрации его в международных "сторах", и в настоящий момент, я думаю, мы [ее] преодолеем, и врачи смогут получить доступ к этому мобильному приложению", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Пугачев отметил, что приложение содержит информацию о портфолио, сервисы аккредитации и непрерывного медицинского образования, а также доступ к верифицированному медицинскому контенту.

В октябре 2022 года сообщалось о планах выпустить мобильное приложение до конца года.