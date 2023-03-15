Захарова предложила министру экономики Сербии приехать в Москву и отведать сербской кухни

Официальный представитель МИД РФ отметила, что из-за санкций не может посетить республику

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на приглашение министра экономики Сербии Раде Басты на "традиционный сербский ужин" пояснила, что соблюдает Великий пост, а из-за санкций не может посетить республику, поэтому пригласила его в Москву.

Ранее Захарова прокомментировала заявление Басты о необходимости присоединения республики к санкционной политике, направленной против России. Дипломат указала, что введением рестрикций в отношении Москвы Белград не сможет прекратить давление со стороны Вашингтона. После этого Баста пригласил Захарову на "традиционный сербский ужин".

"У нас немало прекрасных ресторанов сербской кухни. Учитывая, что к вам, господин Баста, мне не добраться из-за нелегитимных антироссийских санкций, к которым вы призываете присоединиться, жду в Москве", - отметила Захарова в среду в своем телеграм-канале.

По словам официального представителя МИД РФ, Баста демонстрирует странное непонимание общих для России и Сербии реалий. "Сейчас у православных Великий пост, что не дает возможности насладиться "традиционным сербским ужиным". Но после Пасхи с удовольствием разговеюсь плескавицей и чевапчичами", - написала дипломат.