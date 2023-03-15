Роструд предложил законодательно урегулировать деятельность посредников мигрантов

Глава ведомства Михаил Иванков отметил, что создание экосистемы подбора трудовых мигрантов поможет в регулировании миграционных процессов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Федеральная служба по труду и занятости предложила урегулировать деятельность посреднических организаций, направляющих мигрантов в РФ из стран СНГ. Об этом сообщил в среду руководитель Роструда Михаил Иванков, выступая на VII Международном форуме труда.

"Трудовые мигранты редко обращаются в государственные органы, потому что не знают или опасаются последствий. Кадровые агентства, которые их привозят, не занимаются правовой подготовкой и обучением мигрантов, оценкой их квалификации. Сегодня в российском законодательстве никаких требований к таким организациям нет. То есть регулирование этой деятельности на сегодня отсутствует. Решить проблему можно введением той или иной формы государственного регулирования. Мы должны мотивировать и стимулировать соответствующие организации к набору иностранных работников, работать в их интересах и интересах работодателей", - сказал он.

По словам Иванкова, среди требований, которые могут предъявляться к таким организациям: обязанность регистрации в информационных системах, учет трудоустроенных граждан, обеспечение соответствия трудовых договоров закону, предоставление соответствующей информации госорганам, обязанность консультировать мигрантов в сфере обеспечения трудовых прав в РФ, ответственность за квалификацию ввезенных работников, а также наличие уставного капитала, наличие квалификации у руководителей, наличие опыта работы у сотрудников.

Он также отметил, что создание экосистемы подбора трудовых мигрантов поможет в регулировании миграционных процессов.

С 15 по 17 марта на трех площадках - в Таврическом дворце, СПбГУ и КВЦ "Экспофорум" - проходит VII Санкт-Петербургский Международный форум труда. Ожидается, что в мероприятиях форума примут участие 5 тыс. делегатов и гостей, которые обсудят вопросы и проблемы, связанные с трансформацией рынка труда и рынка занятости в условиях глобального изменения миропорядка и геоэкономики.