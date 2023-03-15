В Иркутской области ограничили движение на участке трассы "Байкал"

Ограничение действует для автобусов и большегрузных автомобилей

ИРКУТСК, 15 марта. /ТАСС/. Ограничение на движение автобусов и большегрузов введено на участке федеральной трассы Р-258 "Байкал" в Иркутской области из-за снега. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Ограничение движения большегрузных и пассажирских транспортных средств, Слюдянский район, с 83 по 100 км федеральной трассы Р-258 "Байкал". В связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Упрдор "Прибайкалье" уточнила, что ограничение действует для автобусов и большегрузных автомобилей. Оно введено на участке трассы, который ведет из Иркутска на Байкал.

В некоторых районах Иркутской области идет снег. В Иркутске за последние три дня выпало почти 70% от месячной нормы осадков.