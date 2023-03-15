Дума ратифицировала протокол с Абхазией о возврате незаконно полученной пенсии

Предусматривается возможность взыскания денежных сумм с виновных лиц

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду ратифицировала протокол к соглашению между Россией и Абхазией, направленный на усиление ответственности за расходованием российских средств на выплату пенсий гражданам РФ, постоянно проживающим в Абхазии.

Протокол о внесении изменений в соглашение между Россией и Абхазией о пенсионном обеспечении граждан РФ, постоянно проживающих в республике, от 14 апреля 2015 года был подписан 7 июля 2022 года в Москве.

Предусматривается возврат абхазской стороной сумм пенсий и доплат к ним, излишне полученных родственниками умерших пенсионеров из-за несвоевременного извещения о факте их смерти. Кроме того, предусматривается возможность взыскания этих сумм с виновных лиц.

Также протокол закрепляет возможность беспрепятственного перемещения через границу грузов (компьютерной, копировальной и другой техники), необходимых для выполнения российской стороной обязательств в целях реализации соглашения. Кроме того, российская сторона освобождается от пошлин, налогов и сборов при выполнении своих функций в период нахождения работников компетентного учреждения РФ на территории Абхазии.