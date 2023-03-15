ГП добилась возврата использованных на иностранные радиоэлектронные компоненты 2 млрд руб.

Генпрокурор Игорь Краснов также сообщил, что по результатам проверки исполнения государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов" Минприроды проводится ее корректировка

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России добилась возврата 2 млрд рублей, использованных на закупку иностранных радиоэлектронных компонентов вместо отечественных. Об этом сообщил в среду генеральный прокурор Игорь Краснов.

"По нашему требованию Минпромторгом приняты меры по возврату почти 2 млрд рублей, выделенных на развитие отечественной радиоэлектронной промышленности, а фактически использованных на закупку комплектующих у иностранных производителей", - сказал он на расширенной коллегии Генпрокуратуры с участием президента РФ Владимира Путина.

Краснов также сообщил, что по результатам проверки исполнения государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов" Минприроды проводится ее корректировка с целью увеличения добычи и производства в России стратегического минерального сырья, большая часть которого многие годы ввозилась из-за рубежа.