В Ростовской области с начала СВО выделили более 1,6 млрд рублей на содержание ПВР

В 34 пунктах временного размещения региона сейчас находятся свыше 4 тыс. человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 марта. /ТАСС/. Более 1,6 млрд рублей выделили в Ростовской области с начала специальной военной операции (СВО) на содержание пунктов временного размещения (ПВР), где находятся беженцы из Украины, сообщил в среду в ходе заседания совета, посвященного повышению эффективности взаимодействия в сфере профилактики, предупреждения и ликвидации ЧС, губернатор региона Василий Голубев.

"Сегодня в 34 пунктах временного размещения находятся более 4 тыс. человек. На содержание ПВР в этот период (с начала СВО - прим. ТАСС) было выделено 1,640 млрд рублей. Единовременную материальную помощь 900 тыс. человек получили, которые обратились к нам из новых территорий", - сказал Голубев.

Он отметил, что со складов Ростовской области за это время отправили более 5 тыс. тонн гуманитарных грузов в ЛНР и ДНР. До момента вхождения в состав РФ новых четырех регионов осенью прошлого года границу с Ростовской областью пересекли 3,5 млн человек.

"В 43 региона железнодорожным транспортом мы отправили почти 40 тыс. человек [беженцев], из которых 15,5 тыс. - дети", - подчеркнул Голубев.

Ранее он сообщал, что финансирование, выделяемое на обеспечение эвакуированных из ДНР и ЛНР в пунктах временного размещения, увеличено с 800 рублей до 1,3 тыс. рублей в сутки.