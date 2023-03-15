Краснов заявил, что ГП продолжает выполнять свои обязательства по выдаче преступников

Генпрокурор поручил при поступлении запросов от компетентных иностранных органов во всех случаях следовать нормам международного права, сохранять объективность и беспристрастность, не причиняя вреда интересам страны

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ выполняет свои обязательства по выдаче преступников, несмотря на политизированный подход западных коллег, отказывающих России в экстрадиции лиц, совершивших тяжкие преступления. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

"Наряду с отмеченными позитивными моментами мы столкнулись с неконструктивным, явно политизированным подходом отдельных западных коллег, отказывавших даже в выдаче преступников, совершивших особо тяжкие общеуголовные преступления в России. Несмотря на это, мы свои обязательства продолжим выполнять", - сказал он на расширенной коллегии Генпрокуратуры с участием президента РФ Владимира Путина.

Краснов поручил "при поступлении запросов от компетентных иностранных органов во всех случаях следовать нормам международного права, сохраняя объективность и беспристрастность, разумеется, не причиняя вреда интересам нашей страны".