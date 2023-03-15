Число призывников в Кабардино-Балкарии за год увеличится на 15-20%

Всего за год планируется призвать более 2 тыс. человек

НАЛЬЧИК, 15 марта. /ТАСС/. Количество призывников в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) в 2023 году будет увеличено на 15-20% по сравнению с прошлым годом. Всего за год планируется призвать более 2 тыс. человек, об этом сказал журналистам военный комиссар КБР Дмитрий Пахомов в среду.

"У нас увеличивается за весь год задание - более 2 тыс. мы должны будем призвать за год. <...> У нас, например, задание на весну и осень делится. В том году мы призвали 1 900 человек, в этом году нам дали, скажем так, больше 2 тыс., увеличение на 15-20%", - рассказал он.

При этом комиссар подчеркнул, что весной будут призваны порядка 1 100 человек, а осенью - остальные. По словам Пахомова, в республике весной 160 человек призовут после получения военно-учетной специальности. В автошколах ДОСААФ они проходят бесплатное обучение.