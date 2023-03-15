Фадеев: в учебниках по обществознанию нужно опираться на великих русских мыслителей

Как заявил глава СПЧ, важно вовлечь в работу по разработке учебников, с одной стороны, академиков, с другой - преподавателей школ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал опираться на великих русских мыслителей при разработке комплектов школьных учебников по обществознанию.

"Как ни посмотришь серьезную европейскую книгу, там обязательно всплывает [Федор] Достоевский. Мы-то почему его забыли? Он влияет на западную философскую мысль, а мы его упоминаем как-то слегка. Надо опираться на него и других великих русских мыслителей", - заявил Фадеев в среду во Владивостоке на встрече с преподавателями в рамках подготовки поручения президента по новому курсу обществознания.

Как отметил глава СЧП, слова которого приводит Telegram-канал совета, важно вовлечь в работу по разработке учебников и учебных пособий, с одной стороны, академиков, профессоров, с другой - преподавателей школ. "Я почитал разные учебники по обществознанию - на мой взгляд, это беда. Огромный объем, огромное влияние западной науки, русской философской мысли - минимум", - сказал глава СПЧ.

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по разработке комплектов школьных учебников и учебных пособий по истории и обществознанию. Такие учебники нужно разработать, в частности, для программ начального образования.