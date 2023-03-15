Минпросвещения прорабатывает вопрос учреждения награды "Лучший вожатый"

Такая работа ведется по поручению главы ведомства Сергея Кравцова

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Минпросвещения прорабатывает вопрос учреждения награды для вожатых в детских лагерях "Лучший вожатый", сообщила в среду заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения РФ Наталья Кочеткова.

"Вожатый - уникальная профессия, будучи вожатым, можно проявить себя абсолютно в любой карьерной лестнице, министерство, естественно, это видит. По поручению Сергея Сергеевича Кравцова, министра просвещения, мы сейчас отрабатываем вопрос учреждения отдельной награды, награды "Лучший вожатый", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту шестого сезона Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лига вожатых".

Конкурс "Лига вожатых" пройдет в текущем году в три этапа по шести номинациям: вожатые-стажеры, вожатые, работающие с временными детскими коллективами, вожатые, работающие с постоянными детскими коллективами, вожатые-наставники, работающие с временными детскими коллективами и постоянными соответственно, а также старшие вожатые. Всего ожидаются 24 победителя.

Победителей заочного этапа конкурса объявят 24 июня - в Международный день вожатого. В ноябре они примут участие в финале конкурса.