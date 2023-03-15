В Москве началось сотрудничество центра поддержки участников СВО и центра "Орто-спорт"

Ключевые направления партнерства: продвижение адаптивной физкультуры и спорта с учетом особенностей здоровья человека; возможность протезирования участников СВО и апробирование новых российских спортивных моделей протезов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Центр поддержки участников специальной военной операции в Москве подписал соглашение с центром "Орто-спорт" для помощи участникам СВО. Об этом сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Единый центр поддержки участников СВО и спортивно-адаптивный центр "Орто-Спорт" подписали соглашение о сотрудничестве. Главная цель - наладить процесс адаптации и реабилитации москвичей-участников специальной военной операции", - написал Собянин.

Отмечается, что ключевые направления партнерства: продвижение адаптивной физкультуры и спорта с учетом особенностей здоровья человека; возможность протезирования участников СВО и апробирование новых российских спортивных моделей протезов. Все это поможет тем, кто приезжает с ранениями из зоны СВО и нуждается в поддержке, вернуться к полноценной мирной жизни.

Автономно-некоммерческая организация "Спортивно-адаптивный центр "Орто-Спорт" был создан 25 мая 2021 года при поддержке научно-производственной фирмы "Орто-Космос". У организации есть два проекта: "Вызов чемпиона" и "Горнолыжная школа". Проект "Вызов Чемпиона" помогает людям с поражением опорно-двигательного аппарата заниматься спортом и физической культурой, совершенствовать спортивные результаты, не забывая о здоровье. "Горнолыжная школа" создана для людей с поражением опорно-двигательного аппарата, среди которых и раненые военнослужащие.