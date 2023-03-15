В 2023 году в Подмосковье отремонтируют 246 ж/д переездов

В течение сезона на переездах проведут аварийный ямочный ремонт

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Ремонт 246 железнодорожных переездов будет проведен в 2023 году в Подмосковье более чем в 40 округах для повышения комфорта и безопасности автомобилистов, работы включены в программу ремонта по результатам обследования и по просьбам жителей. Также в течение сезона на переездах проведут аварийный ямочный ремонт, сообщили в среду в пресс-службе Министерства транспорта Московской области.

"В Подмосковье ежегодно для обеспечения безопасного проезда жителей и гостей региона через железнодорожные пути проводится ремонт переездов. В этом году асфальтовое покрытие планируется заменить на 246 железнодорожных переездах - это на 50% больше, чем в прошлом году. На некоторых объектах работы начнутся уже в марте, в полном объеме работы завершат осенью", - сообщила зампредседателя правительства Подмосковья Анна Кротова, чьи слова приводит пресс-служба.

Наибольший объем работ проведут в Одинцове, там отремонтируют более 20 железнодорожных переездов, в Пушкине -18, а в Сергиевом Посаде - 15 переездов.

Всего в Подмосковье находится более 370 железнодорожных переездов, около 150 из них отремонтировали в прошлом году.