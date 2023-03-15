На трассе Астрахань - Махачкала на подъезде к Грозному отремонтируют мост

Также предусматриваются антисейсмические мероприятия на опорах моста

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Мост через оросительный канал отремонтируют на 61-м километре трассы Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проведение работ, сообщила в среду пресс-служба ФАУ "Главгосэкспертиза России".

"Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на капитальный ремонт моста через оросительный канал на 61-м километре трассы Р-215.<...> Работы пройдут в Шелковском районе Чеченской Республики. Мост через оросительный канал расположен на прямом участке трассы Р-215 на подъезде к Грозному, где в настоящее время уже реализуют проект капитального ремонта", - говорится в сообщении.

Общая протяженность участка капремонта - 128,87 м, включая длину моста - 28,87 м. При этом отмечается, что сейсмичность района строительства составляет девять баллов. Для организации безопасного движения на дороге нанесут дорожную разметку, установят дорожные знаки, металлические барьерные ограждения на обочинах.

"Цель предстоящих работ - доведение мостового сооружения через оросительный канал до параметров автодороги II категории. Проектными решениями, в том числе, предусматриваются антисейсмические мероприятия на опорах моста", - приводят в пресс-службе слова эксперта Главгосэкспертизы России Кирилла Быстрова.

Федеральная автодорога Р-215 является частью транспортного коридора "Север-Юг". В том числе она обеспечивает связь с морским портом Оля в Астраханской области и подъезд к городу Грозный в Чеченской Республике.