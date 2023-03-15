В Норильске сняли штормовое предупреждение

Оно действовало два дня

КРАСНОЯРСК, 15 марта. /ТАСС/. Штормовое предупреждение в Норильске на севере Красноярского края, объявленное во вторник, снято. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении мэрии города.

"С 17:00 (13:00 мск) 15 марта снято штормовое предупреждение по очень сильному ветру, объявленное с 00:00 (20:00 мск 13 марта) 14 марта", - говорится в сообщении.

Сильный ветер и пурга в Норильске © ТАСС/ Ruptly

Как сообщалось ранее, из-за сильного ветра и пурги был введен запрет на движение всех видов транспорта по автодороге в аэропорт из Норильска. Доставка людей в аэропорт и из аэропорта осуществлялась колоннами спецтехники. Школьникам первой смены разрешалось не посещать занятия.

По данным Гидрометцентра на 16:00 (12:00 мск) среды, в Норильске минус 4,5 градуса, ветер с порывами до 18 м/с.