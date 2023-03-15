15 марта, 12:50

Во всех отдаленных населенных пунктах Северной Осетии открыли аптеки

Ассортимент лекарственных препаратов будет меняться в зависимости от потребностей граждан

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии создали 51 аптеку в фельдшерско-акушерских пунктах республики, что создало для всех отдаленных населенных пунктов возможность приобретать лекарства. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы и правительства.

"Поручение главы Северной Осетии Сергея Меняйло по открытию аптек в ФАПах республики выполнено на 100%. Теперь жители могут приобретать лекарства первой необходимости рядом с домом - аптеки разместились в сельских фельдшерско-акушерских пунктах. Ассортимент лекарственных препаратов будет меняться в зависимости от потребностей граждан", - говорится в сообщении.

Поручение охватить аптечной сетью все отдаленные населенные пункты для удобства местных жителей дал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. 

Теги:
Меняйло, Сергей ИвановичСеверный КавказСеверная Осетия
© Информационное агентство ТАСС
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