Участники конкурса "Лига вожатых" стали кандидатами на должности советников по воспитанию

В 2023 году конкурс пройдет в три этапа по шести номинациям

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Участники всероссийского конкурса "Лига вожатых" являются участниками кадрового резерва на должности советников директора школ по воспитанию, сообщила в среду замдиректора департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения РФ Наталья Кочеткова.

"Участники всероссийского конкурса "Лига вожатых" уже не первый год проявляют себя не только в организациях отдыха и оздоровления, но и в стенах школ. В настоящее время представители конкурса являются участниками кадрового резерва на должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями и являются наставниками не только для детей, но и для своих коллег во многом", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту шестого сезона всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лига вожатых".

Как сказал директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов, ежегодно наблюдается большой прирост желающих связать свою работу с должностью советника директора. "Это очень хороший показатель, потому что ребята, они только вышли сами из школьной среды, они знают, какие современные тенденции есть у наших замечательных школьников, чем они интересуются", - добавил он.

Конкурс "Лига вожатых" пройдет в текущем году в три этапа по шести номинациям: вожатые-стажеры; вожатые, работающие с временными детскими коллективами; вожатые, работающие с постоянными детскими коллективами; вожатые-наставники, работающие с временными детскими коллективами и постоянными; старшие вожатые. Всего ожидаются 24 победителя.

Победителей заочного этапа конкурса объявят 24 июня, в Международный день вожатого. В ноябре они примут участие в финале конкурса.

О советниках по воспитанию

Должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями была утверждена в школах десяти пилотных регионов страны 1 марта 2021 года. С 1 сентября 2022 года более 17,5 тыс. советников директоров школ по воспитанию приступили к работе, новая должность появилась в школах еще 35 регионов.

Как сообщал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, такие советники появятся со следующего учебного года в школах всех российских регионов с федеральной доплатой.