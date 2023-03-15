На выставке в Петербурге представили машину "Преграда" для пресечения массовых беспорядков

Заграждение машины выполнено из металла и листов композита, оно раскладывается вручную в течение двух-трех минут

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Специальный автомобиль "Есаул-Преграда" на базе пикапа УАЗ с возможностью блокирования движения во время массовых беспорядков представлен на выставке "Экспотехностраж", передает корреспондент ТАСС.

"Предназначен для блокировки неорганизованного движения правонарушителей, противодействия группам лиц, нарушающим общественный порядок, и защиты личного состава правоохранительных органов при пресечении массовых беспорядков", - указано в материалах производителя, ООО "ОКБ "Техника", имеющихся в распоряжении ТАСС.

Заграждение машины выполнено из металла и листов композита, оно раскладывается вручную в течение двух-трех минут. В разложенном виде его ширина составляет 5,5 м, высота превышает 2,5 м. Существует также бронированный вариант автомобиля.