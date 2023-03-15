Количество жалоб в прокуратуру на нарушения в сфере ЖКХ в 2022 году выросло в 1,5 раза

По словам генпрокурора Игоря Краснова, люди возмущены качеством и стоимостью предоставляемых услуг, плохой работой управляющих компаний

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Число жалоб граждан в прокуратуру на нарушения в сфере ЖКХ в минувшем году увеличилось в 1,5 раза. Об этом сообщил в среду генпрокурор РФ Игорь Краснов на расширенной коллегии Генпрокуратуры.

"Люди возмущены качеством и стоимостью предоставляемых услуг, плохой работой управляющих компаний. Содержание всех этих претензий знаю не понаслышке", - отметил генпрокурор. Он вспомнил о жалобе в ходе личного приема пожилой жительницы Омска, которая "в красках рассказала, как в ее квартире через отверстие в прогнившем полу виден подвал дома, который, по ее мнению, вот-вот рухнет".

"Подобное состояние домов в данном областном центре не редкость. Некоторые из них без дополнительных декораций готовы к съемкам сцен апокалипсиса. К сожалению, такие же объекты можно встретить и в других регионах", - признал генпрокурор.

Отдельно он обозначил тему тарифов на коммунальные услуги. "В ряде субъектов местные власти и управляющие компании чрезмерно вольно отнеслись к трактовке постановления правительства об их повышении, что вызвало закономерное негодование людей. Причем во многих регионах реакция прокуроров была явно несвоевременной и мягкой", - отметил Краснов, потребовав оперативно пресекать факты завышения платы и нормативов потребления, возложения на граждан расходов, напрямую не связанных с деятельностью управляющих компаний.

Маркерами социального напряжения он назвал и нерешенные проблемы с бытовыми отходами, неблагоустроенные придомовые территории, неосвещенные и неотремонтированные дороги, сбои в работе общественного транспорта, низкое качество питьевой воды. "Устранение данных нарушений находится в прямой связи с оценкой людьми деятельности органов власти. Возможно, не все они обратят внимание на появление новых цифровых услуг, но яму на дороге, горы мусора и отсутствие во дворе детской площадки, я вас уверяю, заметит каждый", - подчеркнул генпрокурор.