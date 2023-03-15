Мишустин поддержал возвращение к традициям отечественного высшего образования

Как считает премьер-министр РФ, это позволит молодым людям получать хорошее образование и быть востребованными

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что возвращение к традициям отечественного высшего образования позволит молодым людям получать хорошее образование и быть востребованными.

"Действительно, это [отказ от Болонской системы] случилось, мы это поддерживаем", - сказал председатель правительства на встрече с фракцией КПРФ в среду.

Глава кабинета министров обратил внимание на то, что среди членов КПРФ есть много тех, кто занимается наукой и преподаванием в вузах. "Будет не лишним реализовать все, что нужно, в лучшем виде, переняв традиции профессионального советского образования, где инженерные школы дали бы возможности нашим ребятам получить классное профессиональное образование и быть востребованными на рынке труда в своей стране, в дружеских странах", - отметил Мишустин.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием, срок обучения по которой будет составлять от четырех до шести лет. При этом, отметил он, если профессия требует дополнительной подготовки и узкой специализации, то должна быть возможность продолжить образование в магистратуре или ординатуре.

Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года. В 2007 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении в систему высшего образования РФ бакалавриата и магистратуры. Российские учебные заведения присоединялись к европейской системе постепенно и не все полностью перешли на ее стандарты.

Начало специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года обострило отношения РФ с западными странами. В частности, это коснулось участия России в Болонском процессе. В апреле Болонская группа объявила о решении приостановить представительство РФ и Белоруссии в структурах Болонского процесса. В мае 2022 года глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, назвав Болонскую систему образования "прожитым этапом", заявил, что в России появится своя "уникальная система образования". К настоящему времени ведомством разработан законопроект, предлагающий проводить обучение кадров по востребованным специальностям по программам специалитета (документ размещен для общественного обсуждения на федеральном портале нормативно-правовых актов). Переход на новую систему предполагается начать в 2023-2024 учебном году. По словам Валерия Фалькова, процесс не будет "одномоментным", предстоит работа "на долгие годы".