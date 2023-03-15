В Японии провели первый испытательный полет авиатакси

По данным издания The Japan News, аппарат находился в воздухе около 10 минут

ТОКИО, 15 марта. /ТАСС/. Первый в Японии испытательный полет авиатакси проведен в городе Осака, аппарат находился в воздухе около 10 минут. Об этом в среду сообщает издание The Japan News.

Как отмечает издание, для страны это первый управляемый полет на таком воздушном транспорте на открытой площадке. Испытания прошли во вторник на бейсбольном поле в парке Осака Касл. Одноместный летающий аппарат поднялся на высоту в 8 метров и после примерно 10 минут маневрирования над бейсбольным полем успешно приземлился.

Испытания проводила компания Marubeni в сотрудничестве с городскими и региональным властями. Marubeni является частью консорциума из пяти компаний, которые будут операторами летающих такси. Ожидается, что сервис будет запущен к всемирной выставке Expo 2025.

"Я всей душой надеюсь, что аэротакси найдет практическое применение на Экспо и будет успешным", - заявил журналистам бизнесмен Масатоси Кумагаи, выступивший пилотом аппарата.

Сам летающий автомобиль является разработкой американской компании Lift Aircraft Inc. Целью испытаний на открытом воздухе является сбор информации об уровне шума, создаваемом летающим аппаратом, и влиянии ветра на его полет. В дальнейшем эта информация будет использована при составлении маршрутов полетов авиатакси.

Помимо консорциума в Осаке над внедрением в стране авиатакси работают и другие компании. Так, в 2022 году в Mitsubishi Estate ТАСС рассказали, что компания вместе с двумя другими фирмами готовится в 2024 финансовом году (начинается 1 апреля 2024 календарного года) провести опытные полеты летающих автомобилей в Токио. Коммерческое применение авиатакси ряд компаний Японии намерены начать в 2025 году.