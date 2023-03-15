Глава Нагайбакского района в Челябинской области сложил полномочия

Накануне в этом районе 10-летний мальчик погиб в результате падения льда с крыши

ЧЕЛЯБИНСК, 15 марта. /ТАСС/. Глава Нагайбакского района Челябинской области Иван Сурменев, где 10 марта 10-летний мальчик погиб в результате падения льда с крыши, подал заявление о сложении своих полномочий. Об этом в среду в своем Telegram-канале сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Сегодня на областном совещании с главами муниципалитетов обсуждали своевременную уборку крыш зданий и не только от снега и льда. Естественно, высказался и по трагедии в Нагайбакском районе. <…> Отмечу, что после областного совещания глава Нагайбакского района подал заявление о сложении полномочий", - говорится в сообщении.

10 марта сотрудники управления Следственного комитета России по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту гибели 10-летнего мальчика после падения льда с крыши физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Фершампенуаз Нагайбакского района. Расследование дела было взято на контроль руководителем областного следственного управления.