В России в 2023 году благоустроят более 7,5 тыс. общественных мест и дворов

Как отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, в 2023 году пройдут три всероссийских конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Более 7,5 тыс. общественных территорий и дворов благоустроят в текущем году в России в рамках федерального проекта. Об этом сообщил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"В 2023 году реализация мероприятий федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в субъектах РФ будет продолжена: всего предусмотрено благоустройство 7 671 территории, 4 327 из которых - общественные, 3 344 - дворовые", - сказал он, его слова приводятся на сайте правительства.

По итогам 2022 года в России обустроили около 5,3 тыс. общественных территорий: парки, скверы, аллеи, пешеходные зоны и межквартальные пространства. Больше всего таких обновлений было в Краснодарском и Ставропольском краях и в Ярославской области. Кроме того, в рамках программы было благоустроено почти 5,8 тыс. дворов, больше всего в Московской, Ярославской и Самарской областях.

Хуснуллин отметил, что в 2023 году пройдут три всероссийских конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, которые дадут регионам возможность "создать точки притяжения и всестороннего развития как с социокультурной, так и с экономической сторон".

Всего в 2022 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" благоустроили 11 тыс. территорий, в то время как план на этот период был 9,6 тыс., в свою очередь отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин. "Опережающие темпы реализации говорят о востребованности программы - люди видят результат и активно вовлекаются в процесс независимо от размера населенного пункта", - процитировали его в сообщении.

С начала действия программы в 2019 году по 2022 год включительно были обновлены около 55,4 тыс. территорий, добавил Файзуллин.