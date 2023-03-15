Осужденный за взятку экс-глава Среднеуральска выйдет по УДО

В 2017 году Бориса Тарасова осудили на 7,5 года за попытку дать взятку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Свердловский областной суд согласился условно-досрочно освободить бывшего главу Среднеуральска Бориса Тарасова, который в 2017 году был приговорен к 7,5 года лишения свободы за попытку дать взятку. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе суда.

"Да, это так, он выйдет по УДО. [Борис Тарасов] выйдет раньше на 2 года", - сказала собеседница агентства.

В декабре 2017 года суд признал Тарасова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и покушении на дачу взятки в крупном размере и приговорил его к 7,5 года колонии общего режима, а также штрафу 60 млн рублей. Суд установил, что в 2013 году Тарасов от лица администрации городского округа незаконно заключил с юридическим лицом договор купли-продажи земельного участка за 13,9 млн рублей, тогда как рыночная стоимость участка превышала 75,5 млн рублей.

Кроме того, в феврале 2016 года ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником СК, предложил принять решение о прекращении расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий. Экс-глава города согласился перевести 1 млн рублей на несколько банковских счетов, однако неизвестный не являлся сотрудником СК и повлиять на ход расследования не мог. Борис Тарасов возглавлял Среднеуральск с 2012-го по 2016 год.