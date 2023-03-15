Блогера-сыроеда, ребенок которого умер в Сочи, задержали на 10 суток за правонарушение

По факту смерти младенца ранее возбудили уголовное дело

КРАСНОДАР, 15 марта. /ТАСС/. Отец младенца, который скончался в Сочи до того, как его родители доставили в больницу, задержан на 10 суток за административное правонарушение, сообщили журналистам в среду в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Фигурант был задержан за административное правонарушение сроком на 10 суток", - заявили в краевом главке полиции.

Во вторник следователи в Сочи возбудили уголовное дело о причинении смерти младенцу по неосторожности. По предварительной информации следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, в связи с длительным отказом ребенка от пищи и ухудшением его состояния здоровья родители 8 марта решили самостоятельно привезти младенца в лечебное учреждение, однако ребенок умер до его доставления в больницу.

Ранее несколько Telegram-каналов распространили сообщения о гибели ребенка в семье блогера Максима Лютого, придерживающегося сыроедческого типа питания, и его жена Оксаны из Санкт-Петербурга. Семья переехала в Сочи год назад. В публикациях также говорится, что ребенок якобы был рожден дома без медицинской помощи, а смерть младенца могла наступить от пневмонии и истощения.