В Туле открыли выставку окаменевших остатков флоры и фауны возрастом около 1 млрд лет

Экспозиция будет работать до 21 мая

ТУЛА, 15 марта. /ТАСС/. Палеонтологическую выставку окаменевших остатков животных и растений открыли в среду в Тульском областном краеведческом музее. В экспозиции представлено приблизительно 400 экспонатов, в том числе кости мамонта и носорога, зубы морского ящера, морские организмы возрастом около 1 млрд лет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального музейного объединения.

"Этот масштабный проект подготовлен специалистами краеведческого музея совместно со старшим научным сотрудником Палеонтологического института им. Борисяка Российской академии наук Алексеем Пахневичем. Представлено около 400 экспонатов, эти образцы в разное время были найдены в Тульской области, других регионах России и даже в других странах. Например, экспонируются зубы морского ящера, ископаемые морские организмы, возраст которых составляет порядка 1 млрд лет, найденные в нашей области и в Якутии кости мамонта и носорога", - сказали в пресс-службе.

Многие из представленных образцов обнаружены в совместных экспедициях Палеонтологического и Геологического институтов Российской академии наук, некоторые переданы в музей жителями Тулы и области. "Выставка дополнена авторскими работами художников, изобразивших реконструированный внешний облик древних животных и ландшафтов", - добавили в пресс-службе.

Экспозиция "Миллионы лет под землей. История развития жизни, запечатленная в камне" будет открыта до 21 мая, она рассказывает не только о самих находках, но и о современных методах их исследования.