В Карачаево-Черкесии откроется один из крупнейших спортобъектов республики

Новый спорткомплекс включает в себя тренажерный, универсальный спортивные залы для игровых видов спорта со зрительскими трибунами на 80 посадочных мест

ЧЕРКЕССК, 15 марта. /ТАСС/. Физкультурно-оздоровительный комплекс площадью порядка 2 тыс. кв. м откроется в ауле Хабез Карачаево-Черкесии (КЧР) в субботу. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе главы и правительства региона в среду.

"18 марта в ауле Хабез состоится торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса. Спорткомплекс один из первых на Кавказе, который построен благодаря социальной программе ПАО Газпром "Газпром - детям", в рамках договоренности главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером", - рассказала собеседница агентства.

Новый спорткомплекс общей площадью 1 916 кв. м включает в себя тренажерный, универсальный спортивные залы для игровых видов спорта, в том числе волейбола, баскетбола и мини-футбола, со зрительскими трибунами на 80 посадочных мест. На базе ФОКа планируется проводить соревнования республиканского и всероссийского масштаба. Всего в рамках социальной программы "Газпрома" в регионе уже построено 13 спортивных объектов.

По словам главы КЧР, с введением в эксплуатацию нового ФОКа у жителей Хабезского района появится круглогодичная базовая площадка, предоставляющая все уровни спортивной подготовки и широкий спектр дисциплин. "Одной из основных задач органов государственной власти всех уровней является развитие и укрепление культурных и спортивных традиций. Новые школы, детские сады, оздоровительные комплексы - все это создается для наших детей, для того, чтобы у них были самые лучшие условия для роста и полноценного развития" - отметил Темрезов, поблагодарив руководство ПАО "Газпром" за вклад в развитие социальной инфраструктуры в регионе и за планомерную работу по газификации республики.

Ранее в министерстве физической культуры и спорта региона ТАСС рассказали, что более 130 объектов спортивной инфраструктуры введено в Карачаево-Черкесии с 2011 года, благодаря чему число занимающихся спортом жителей республики возросло на более чем 50% и достигло 220 тыс. человек.