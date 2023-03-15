В Барнауле к 2025 году построят современный корпус интерната для инвалидов

На его создание направят 636,5 млн рублей

БАРНАУЛ, 15 марта. /ТАСС/. Корпус Центрального дома-интерната для инвалидов и пожилых людей построят в Барнауле к 2025 году. В здании, помимо жилых помещений, будут предусмотрены комнаты для занятия творчеством и фитооранжерея, сообщил в среду губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

"В этом году мы начинаем строить корпус нового типа в Центральном доме-интернате, где мы хотим создать комфортные условия для жизни и реабилитации людей старшего поколения и инвалидов. Планируется, что в корпусе будут только двухместные комнаты, оборудованные всем необходимым для ухода за людьми, которые будут там жить. Также в доме-интернате появятся новые комнаты отдыха и комнаты для занятий творчеством, фитооранжерея и зрительный зал, где можно будет проводить мероприятия", - написал Томенко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что корпус планируется открыть в 2025 году, расходы на этот проект составят 636,5 млн рублей.

Как сообщается на сайте министерства соцзащиты края, сейчас в интернате два жилых корпуса, в которых может разместиться 241 пациент. В пресс-службе министерства уточнили ТАСС, что ввод нового корпуса позволит на треть увеличить число подопечных - до 321 человека.