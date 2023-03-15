Глава ВЦИОМ заявил об улучшении социального самочувствия россиян после начала СВО

По словам Валерия Федорова, это довольно устойчивый тренд

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Показатели социального самочувствия россиян сегодня лучше, чем до 24 февраля 2022 года, хотя наблюдались периоды снижения в августе и сентябре. Об этом в среду заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Самочувствие у нас после 24 февраля улучшилось, а не ухудшилось, и весьма значительно. Были некоторые моменты снижения. Это связано прежде всего с событиями августа-сентября, это частичная мобилизация, дальше было оставление Херсона, Харьковщины. Сложная ситуация. Да, там было некоторое снижение, но потом опять подъем", - сказал он.

Федоров отметил, что, хотя данные исследований парадоксальны и контринтуитивны, улучшение самочувствия россиян - довольно устойчивый тренд.

28 февраля ВЦИОМ опубликовал опрос, по результатам которого более половины (58%) участников удовлетворены своей жизнью. Не удовлетворены своей жизнью 17% опрошенных.

Почти две трети (59%) также считают оценку ситуации в стране в целом хорошей, противоположного мнения придерживаются 33% респондентов. Кроме того, половина (52%) опрошенных считают, что дела в России сейчас идут в правильном направлении. Отчасти согласен, отчасти нет с этим утверждением каждый четвертый (24%), каждый пятый (19%) считает, что страна движется в неправильном направлении.