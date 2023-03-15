В Минпросвещения считают, что введение единой формы в детских лагерях не имеет смысла

В ведомстве указали, что в России функционирует более 32 тыс. лагерей

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Детские лагеря могут иметь какие-либо отличительные особенности в одежде для детей, но вводить там единую форму бессмысленно. Об этом ТАСС сообщила в среду замдиректора департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Кочеткова.

"У нас изначально в детских лагерях нет какой-то единой формы, мы понимаем, что у нас более 32 тыс. функционирует лагерей по всей стране, и сделать какую-то единую унифицированную форму, ну, наверное, даже нет смысла такого. Но вместе с тем у нас каждый лагерь может иметь какие-то свои отличительные особенности", - сказала она.

По словам Кочетковой, в рамках Российского движения детей и молодежи (РДДМ) "Движение первых" прорабатывается создание своей брендированной атрибутики.

Ранее Минпросвещения предложило закрепить за школами в регионах обязанность утверждать требования к школьной форме. Позднее министерство сообщило, что концептуально поддерживает идею введения школьных значков как элемента формы учеников.