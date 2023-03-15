В школах ЛНР с 1 сентября будут поэтапно вводить новые образовательные стандарты

В Министерстве образования и науки ЛНР отметили, что для этого, в частности, идет обновление материально-технической базы образовательных организаций

ЛУГАНСК, 15 марта. /ТАСС/. Поэтапное введение обновленных образовательных стандартов начнется в школах Луганской Народной Республики с 1 сентября. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки ЛНР.

"С 1 сентября 2022 года все образовательные организации перешли на ФГОС (федеральный государственный образовательный стандарт - прим. ТАСС) РФ. С 1 сентября 2023 года будут поэтапно вводится обновленные стандарты на уровне среднего общего образования", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, система образования ЛНР сейчас осуществляет поэтапный переход на нормативно-правовое обеспечение РФ, что "позволит обновить содержание образования, повысить квалификацию педагогов, а также инфраструктурно усовершенствовать образовательный процесс". Для перехода на новые образовательные стандарты, в частности, идет обновление материально-технической базы образовательных организаций. "Общеобразовательными организациями в течение 2022 года получено 831 857 школьных учебников за счет средств федерального бюджета, а также от регионов-шефов было получено 435 378 учебников и учебных пособий, 4 892 наглядных пособий", - сообщили в пресс-службе.

10 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что около 4,8 млн школьных учебников поставлено в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области за счет средств федерального бюджета.