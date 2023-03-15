Программу предпринимательства "Я в деле" расширят на колледжи и техникумы

В список пилотных регионов вошли Архангельская, Белгородская, Брянская, Вологодская и другие области

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Студенты колледжей и техникумов 15 пилотных регионов РФ смогут принять участие в образовательной программе молодежного предпринимательства "Я в деле" партии "Новые люди", ранее это было доступно только для студентов вузов, сообщается в среду на сайте Минпросвещения.

"Студенты колледжей и техникумов 15 пилотных регионов страны примут участие в образовательной программе молодежного предпринимательства партии "Новые люди" "Я в деле". Об этом шла речь на встрече министра просвещения РФ Сергея Кравцова с лидером партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым. Ранее выпускниками программы могли стать только студенты вузов", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам встречи Кравцова с Нечаевым.

В список пилотных регионов вошли Архангельская, Белгородская, Брянская, Вологодская, Калининградская, Калужская, Липецкая, Омская, Ростовская, Саратовская, Тюменская области, а также Краснодарский и Красноярский края, Республика Карелия и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

Программа "Я в деле" реализуется по инициативе партии "Новые люди" благотворительным фондом "Капитаны" при поддержке Минобрнауки РФ, Росмолодежи, мэрии Москвы. Оператором проекта в регионах выступает РЭУ им. Г. В. Плеханова. Участниками программы "Я в деле" уже стали более 85 тыс. учащихся, а 9 тыс. студентов - выпускников программы успешно реализовали 1,5 тыс. собственных стартапов.