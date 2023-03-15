В ПФО заявили о введении порядка 150 мер соцподдержки для участников СВО и их семей

По словам полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова, регионы активно включены в повестку создания государственного фонда для оказания адресной, персональной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО

ТАСС, 15 марта. Регионы Приволжского федерального округа (ПФО) ввели порядка 150 мер социальной поддержки для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

В Ижевске состоялось заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа. "С 2022 года большинство регионов округа предусмотрели такую поддержку для участников СВО и членов их семей, было принято порядка 150 мер социальной поддержки", - приводятся в сообщении слова Комарова.

Он также сообщил, что считает важным закрепление в законах регионов права на предоставление бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей независимо от состояния трудоспособности, нахождения на иждивении, получения пенсии или зарплаты и другого дохода. "Принимаемые регионами меры должны способствовать повышению уровня доверия к органам власти и социального самочувствия людей", - добавил полпред.

Комаров подчеркнул, что регионы также активно включены в повестку создания государственного фонда для оказания адресной, персональной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО.