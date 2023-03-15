В ЛНР в 2022 году специалисты из других регионов России отремонтировали почти 100 школ

Учебные заведения республики также получили 276 ноутбуков, 796 единиц технического оборудования для организации компьютерных классов и свыше 46,9 тыс. единиц мебели

ЛУГАНСК, 15 марта. /ТАСС/. Почти 100 школ и 75 детских садов Луганской Народной Республики (ЛНР) были отремонтированы или восстановлены в 2022 году силами строителей из других российских регионов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в пресс-службе министерства образования и науки ЛНР.

"В 96 общеобразовательных организациях были проведены ремонтно-восстановительные работы, также восстановлено 75 дошкольных образовательных организаций", - сказал сотрудник пресс-службы ведомства.

В Минобрнауки ЛНР добавили, что в прошлом году школы региона получили 276 ноутбуков, 796 единиц технического оборудования для организации компьютерных классов, а также свыше 46,9 тыс. единиц мебели. Также регионы, взявшие шефство над городами и районами республики, отправили в ЛНР 42 школьных автобуса. В пресс-службе отметили, что всего в 2022 году Министерство транспорта РФ предоставило школам республики 154 школьных автобуса.

За 2022 год детские сады республики получили 285 единиц мебели, 258 единиц спортивного оборудования и инвентаря. Строители из субъектов РФ отремонтировали и оснастили 59 пищеблоков, добавили в ведомстве.

3 марта пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ сообщила, что российские строители восстановили 425 школ и детских садов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях за девять месяцев работ на новых территориях.