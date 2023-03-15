В Минприроды заявили, что сложная паводковая обстановка наблюдается в 16 регионах РФ

Повышенное внимание уделено Мордовии, ЛНР, Забайкальскому краю, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Воронежской, Курской областям

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Непростая паводковая обстановка сложилась к настоящему времени на реках 16 российских регионов, в некоторых краях и областях ожидается уровень половодья выше нормы. Об этом сообщает в среду пресс-служба Минприроды России.

"На сегодняшний день на территории 16 регионов России наблюдается сложная паводковая обстановка. Оперативные службы профильного агентства уже переведены в режим повышенной готовности. Специалисты приступили к ледокольным и ледорезным работам. Их общая протяженность составит свыше 1,2 тыс. км. Это позволит сократить риски при вскрытии рек и ледоходе. Важно также усилить и мониторинг состояния гидротехнических сооружений на этих территориях", - заявил глава Минприроды Александр Козлов, чьи слова приводятся в сообщении.

В числе регионов, которым уделено повышенное внимание: Мордовия, Луганская Народная Республика, Забайкальский край, Ульяновская, Самарская, Саратовская, Пензенская, Воронежская, Курская, Орловская, Оренбургская, Тамбовская, Рязанская, Тульская, Кемеровская и Липецкая области. Там в 59 населенных пунктах подтоплены 88 жилых домов, 1,3 тыс. приусадебных участков, 70 низководных мостов и 18 участков автодорог. По оценкам экспертов, из-за подъема уровня воды сложная обстановка сохранится в Ульяновской области (река Сызранка), Саратовской области (река Алай), Мордовии (река Инсар), Воронежской области (река Подгорная) и Пензенской области (реки Уза и Атмисс).

"Уровень весеннего половодья выше нормы ожидается в Камчатском, Красноярском и Приморском краях, Магаданской, Оренбургской и Саратовской областях, Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе. Чуть выше нормы - на юге Мурманской и в Калининградской областях. На реках в Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской и Чеченской республиках возможно формирование высоких снегодождевых паводков", - добавил глава Росгидромета Игорь Шумаков.

Для снижения рисков при вскрытии рек и ледоходе Федеральное агентство водных ресурсов проведет ледорезные работы на 23 опасных речных участках в Архангельской и Вологодской областях, Ненецком и Ямало-Ненецком округах, Пермском крае и Якутии. Для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на крупнейших водоемах и гидротехнических сооружениях, которые находятся в ведении Росводресурсов, приведены в готовность 886 человек личного состава, 585 единиц спецтехники, 136 плавсредств и 3 беспилотника.

"Ледорезные работы начались на прошлой неделе и будут завершены до начала половодных процессов - 20 мая. К ледорезным работам уже приступили на реках Северная Двина и Сухона Вологодской области", - отметил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.