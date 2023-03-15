Почти 1,2 тыс. многоквартирных домов капитально отремонтируют в Подмосковье в 2023 году

Жилищные условия должны стать лучше для более чем 150 тыс. жителей региона

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Порядка 1,2 тыс. многоквартирных домов (МКД) в Подмосковье капитально отремонтируют до конца текущего года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

"В Московской области около 56 тыс. многоквартирных домов. С 2014 года проведен капремонт в 16,3 тыс. домов, в которых проживают 3 млн человек. В 2023 году выполнят работы еще в 1 151 многоквартирном доме", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в 160 многоквартирных домах заменят 450 лифтов, в 779 - отремонтируют системы газоснабжения, в 130 - обновят кровлю. Кроме того, приведут в порядок 98 фасадов, 13 фундаментов, установят три узла управления домов. Таким образом, жилищные условия должны стать лучше для более чем 150 тыс. жителей региона.

"В программе капремонта бывших военных городков - 1,7 тыс. МКД. В 738 домах работы проведены. В ближайшие три года приведут в порядок еще 231 дом. В подмосковных домах около 150 тыс. подъездов. С 2016 года обновили почти 100 тыс. План на этот год - 6 187 подъездов", - заключили в пресс-службе губернатора.