В Петергофе первый в сезоне пуск фонтанов состоится 22 апреля

Весенний праздник фонтанов пройдет на территории музея-заповедника 20 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Фонтаны государственного музея-заповедника "Петергоф" после осенне-зимнего перерыва начнут запускать в ежедневном режиме с 22 апреля, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе учреждения культуры. Весенний праздник фонтанов, одно из самых популярных событий высокого туристического сезона, пройдет 20 мая.

"22 апреля состоится первый пуск фонтанов Петергофа. С этого дня фонтаны будут работать ежедневно, вход в парк станет платным. 20 мая у нас пройдет весенний праздник фонтанов", - рассказали в пресс-службе.

Обычно сезон фонтанов в Петергофе длится около полугода - с апреля по октябрь. В прошлом году он был посвящен императору Петру I и 350-летию со дня его рождения.

О фонтанах

Фонтанная система Петергофа, одна из крупнейших в мире, включает 147 фонтанов, действующих в Верхнем саду и Нижнем парке бывшей императорской резиденции, основанной Петром Великим в 1710 году. Петергофские фонтаны были созданы по образцу фонтанов французского Версаля, однако превосходят их по обилию воды, высоте струй и длительности действия. Механизм включения и отключения фонтанов Петергофа непрост: время, за которое струя воды поднимается вверх или прекращается, зависит от сложности фонтанных насадок, от расстояния между фонтаном и задвижкой, поэтому петергофским фонтанным командам приходится работать с математической точностью.

Петр I задумал большинство фонтанов и каскадов, однако не все замыслы были реализованы при его жизни. Самые знаменитые фонтаны Петергофа появились в конце 1730-х годов. На строительстве петергофского водовода в 1721 году было занято более 4 тыс. человек, в основном солдат и государственных крестьян. Около 100 лет формировался современный облик Большого каскада, первый пуск фонтанов на котором состоялся в июле 1721 года. Петр I был автором композиции каскада. Он же разработал проекты двух других каскадов Петергофа - "Шахматной горы" и "Золотой горы".

О музее "Петергоф"

Музей-заповедник "Петергоф" является одним из самых популярных туристических объектов России. В 2022 году его посетили 4,9 млн человек.

Государственный музей-заповедник - уникальный историко-архитектурный и художественный памятник XVIII-XIX веков. Этот колоссальный дворцово-парковый комплекс расположен в 29 км от Санкт-Петербурга на южном побережье Финского залива. Впервые Петергоф упоминается в 1705 году. Тогда здесь часто останавливался Петр I во время поездок из Петербурга в Кронштадт. Для него был построен "попутный двор", который получил голландское название Питергоф ("Петров двор"). Со строительством в 1709-11 годах небольшого деревянного дворца и гавани возникает город с тем же названием, которое в 1740-х годах было заменено немецким Петергоф.

Замысел создания роскошной загородной резиденции возник у Петра I в 1714 году. За 10 лет были распланированы Нижний парк с каналом и Верхний парк, сооружены Верхние палаты, дворцы Монплезир и Марли, павильон Эрмитаж, три каскада (Большой, Марлинский, Руинный), фонтаны Итальянский и Французский, Адам, Пирамиды, Сноп, Колокола, скамейки-шутихи. Торжественное открытие загородной резиденции 15 августа 1723 года было официально отмечено первым большим праздником, проходившим на территории Петергофа.

Ансамбль дворцов и парков Петергофа получил всемирную известность как "столица фонтанов" - всего в парках Петергофа 4 каскада и 176 фонтанов. Система подачи воды к фонтанам уникальна. Был спроектирован водовод, по которому вода доставляется без водонапорных сооружений и насосов, поступая с Ропшинских высот, богатых многочисленными родниками. При этом высота фонтанных струй достигает 20 м.

До 1917 года Петергоф оставался местом официальных приемов и торжественных праздников. После Октябрьской революции советское правительство приняло меры для сохранения культурного наследия Петергофа. В 1918 году дворцы Петергофа превращены в музеи.