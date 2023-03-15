В КЧР отремонтируют питающие центры и повысят надежность электроснабжения 145 тыс. жителей

Специалисты уже провели ремонт оборудования на питающих центрах "Цементная", "Маруха", "Электроизолит", "Касаева", от которых электроэнергию получают порядка 50 тыс. потребителей

ЧЕРКЕССК, 15 марта. /ТАСС/. Энергетики проведут ремонт пяти питающих центров в Карачаево-Черкесии (КЧР) в текущем году, что позволит повысить надежность электроснабжения 145 тыс. человек. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе "Россети Северный Кавказ".

"Россети Северный Кавказ" в рамках подготовки электросетевого комплекса КЧР к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг. приступили к ремонту на подстанциях 110/35 кВ. Технические мероприятия начаты специалистами филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" на питающих центрах "Ильичевская", "Заречная", "Южная", "Северная", "ПРП". Эти подстанции обеспечивают электроснабжение около 145 тыс. жителей республики", - рассказали в компании.

Специалисты уже провели ремонт оборудования на питающих центрах "Цементная", "Маруха", "Электроизолит", "Касаева", от которых электроэнергию получают порядка 50 тыс. потребителей в регионе.

"Качественная и своевременная подготовка энергооборудования на подстанциях позволит не допустить значимых технологических нарушений в сетях и обеспечит надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей Карачаево-Черкесии", - прокомментировали в пресс-службе.

Ранее в компании рассказали, что почти 200 млн рублей направят на ремонт и техобслуживание энергообъектов в Карачаево-Черкесской Республике в текущем году. План ремонтной программы предусматривает ремонт почти 270 км линий электропередачи различного класса напряжения. На центрах питания также будет проведен капитальный ремонт 64 силовых выключателей, приведены в нормативное состояние 118 трансформаторных подстанций.