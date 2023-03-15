Минпросвещения анонсровало создание еще 2,5 тыс. мест в детских лагерях в 2023 году

Новые объекты планируется возвести в 15 регионах

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Число мест в российских детских лагерях в 2023 году планируется увеличить на 2,5 тыс., новые объекты детского отдыха будут возведены в 15 регионах. Об этом ТАСС сообщила в среду замдиректора департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения РФ Наталья Кочеткова.

"Программа модернизации инфраструктуры детского отдыха стартовала у нас в текущем году, в этом году мы отобрали 15 регионов нашей страны, в которых будут возведены новые некапитальные объекты детского отдыха, 49 быстровозводимых модулей, которые помогут вместить и увеличить количество детей, которые направляются в лагеря, на 2,5 тыс. мест", - сказала она.

По словам Кочетковой, в этих модулях будут проводиться различные профильные смены по разным направлениям деятельности.

Ранее замминистра просвещения РФ Александр Бугаев сообщал, что министерство до апреля соберет предложения по модернизации программы детского отдыха.