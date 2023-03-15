15 марта, 15:31

В Думу внесли проект о механизме упразднения постоянных судебных присутствий

Авторы документа указали, что на практике возникают ситуации, когда необходимость в дальнейшем продолжении работы постоянного судебного присутствия отпадает, в том числе из-за естественной убыли населения в местности

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Группа депутатов от "Единой России" внесла в среду в Госдуму законопроект о возможности упразднять постоянные судебные присутствия путем принятия соответствующего федерального закона.

Постоянные судебные присутствия - это обособленные подразделения судов, которые создаются федеральным законом для приближения правосудия к месту нахождения или месту жительства участвующих в деле лиц. Однако действующим законодательством не установлен порядок их упразднения.

При этом на практике возникают ситуации, когда необходимость в дальнейшем продолжении работы постоянного судебного присутствия отпадает, в том числе из-за естественной убыли населения в местности, относящейся к юрисдикции соответствующего судебного присутствия, или экономической нецелесообразности, отметили авторы законопроекта в пояснительной записке.

"С целью определения порядка упразднения постоянного судебного присутствия законопроектом предлагается внести изменения <…> и установить порядок, согласно которому постоянные судебные присутствия упраздняются федеральным законом", - указано в документе. 

Теги:
Россия
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