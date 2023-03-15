В Калининградской области назвали фейком приказ об аннулировании отсрочек от призыва

Руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков отметил, что такого документа не существует

КАЛИНИНГРАД, 15 марта. /ТАСС/. Власти Калининградской области назвали фейком приказ регионального военкома, распространившийся в соцсетях, который якобы с 3 апреля 2023 года аннулирует отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации граждан, имеющих бронь.

"Такого документа не существует, это - фейк", - сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков со ссылкой на военкомат.

Ранее в соцсетях появилась копия приказа от 14 марта "О дополнительных мерах организации учета граждан, пребывающих в запасе", которым аннулируются удостоверения об отсрочке.