15 марта, 15:28

В Калининградской области назвали фейком приказ об аннулировании отсрочек от призыва

Руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков отметил, что такого документа не существует

КАЛИНИНГРАД, 15 марта. /ТАСС/. Власти Калининградской области назвали фейком приказ регионального военкома, распространившийся в соцсетях, который якобы с 3 апреля 2023 года аннулирует отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации граждан, имеющих бронь.

"Такого документа не существует, это - фейк", - сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков со ссылкой на военкомат.

Ранее в соцсетях появилась копия приказа от 14 марта "О дополнительных мерах организации учета граждан, пребывающих в запасе", которым аннулируются удостоверения об отсрочке. 

Теги:
РоссияКалининградская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация