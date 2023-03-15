В Чувашии после выявления сибирской язвы под наблюдением находятся более 130 человек

По словам главы региона Олега Николаева, поголовье скота в населенном пункте, где возник очаг заболевания, взято под жесткий контроль, чтобы не допустить дальнейшего распространения зараженного мяса

ТАСС, 15 марта. Число контактировавших с заразившимися сибирской язвой в Чувашии лиц превышает 130 человек, все они находятся под наблюдением медиков. Об этом в среду сообщил в своем официальном Telegram-канале глава республики Олег Николаев.

"Учтены все лица, с кем контактировали заболевшие в последние дни, их более 130 человек, и они находятся в домашних условиях под постоянным наблюдением медицинских работников", - написал он.

Николаев уточнил, что вирус не передается через контакты между людьми. "Угрозы распространения нет. Состояние двух выявленных заболевших не вызывает опасения", - добавил он.

По словам главы Чувашии, устанавливаются причины возникновения сибирской язвы. "Виновные будут привлечены к ответственности", - подчеркнул он.

Николаев также отметил, что поголовье скота в населенном пункте, где возник очаг сибирской язвы, взято под жесткий контроль, чтобы не допустить дальнейшего распространения мяса. "Юридических оснований для введения карантина пока нет. При достаточных основаниях соответствующее решение будет немедленно принято", - пояснил он.

Ранее в среду министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов сообщил ТАСС, что в республике два человека госпитализированы с сибирской язвой. По его словам, терапевтический прогноз благоприятный, состояние пациентов - средней степени тяжести. Пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике в среду сообщила, что по результатам эпидемиологического расследования причиной заражения стал контакт с разделанной тушей быка. По данным управления Роспотребнадзора, в очаге проведена дезинфекция, установлено медицинское наблюдение за контактными лицами.