Всероссийский турнир по художественной гимнастике пройдет во Владикавказе 20-23 марта

В турнире примут участие более 600 гимнасток из 35 городов России

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 марта. /ТАСС/. Более 600 гимнасток из 35 городов России примут участие во всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике "Ступень к Олимпу" во Владикавказе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Северной Осетии.

"Во Дворце спорта "Манеж" 20-23 марта пройдут всероссийские соревнования по художественной гимнастике "Ступень к Олимпу". В состязаниях примут участие гимнастки 14 лет и старше (программа мастеров спорта), 12-14 лет (программа кандидатов в мастера спорта), 10-11 лет (программа I спортивного разряда), а также спортсменки 7-9 лет", - говорится в сообщении.

Гимнастки выступят в групповых упражнениях и в индивидуальной программе.

Победители и призеры будут награждены медалями, дипломами и памятными призами Министерства физической культуры и спорта Северной Осетии и Федерации художественной гимнастики Северной Осетии.