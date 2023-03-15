Брянская облдума опровергла сообщение о включении расходов на ПВО в коммунальные счета

По информации регионального парламента, сайт думы подвергся хакерской атаке, сейчас он недоступен

ТАСС, 15 марта. Брянская областная дума опровергла информацию о том, что парламентарии поддержали инициативу по включению расходов на работу ПВО в квитанции за коммунальные услуги. Сайт облдумы подвергся хакерской атаке, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Сегодня, 15 марта, в нескольких Telegram-каналах появилась информация о том, что якобы на заседании одного из комитетов Брянской областной думы была поддержана инициатива по "имплементации в коммунальные платежи для населения части расходов на обеспечение работы средств ПВО для защиты области от террористических атак". Данная информация является фейком", - сообщается в Telegram-канале облдумы.

Отмечается, что сайт думы подвергся массированной хакерской атаке и сейчас недоступен.

В пресс-службе напомнили, что за распространение непроверенных общественно значимых данных, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена уголовная ответственность. Жителей Брянской области призывают доверять только официальным источникам информации.