В Северной Осетии в рамках акции "Сад памяти" высадят более 34 тыс. саженцев

В посадках примут участие сотрудники различных ведомств, волонтерские и общественные организации, жители Северной Осетии, студенты и школьники

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 марта. /ТАСС/. Более 34 тыс. саженцев деревьев высадят в Северной Осетии в этом году в рамках международной акции "Сад памяти". Об этом сообщили в среду в пресс-службе Минприроды республики.

"Первые памятные посадки в Северной Осетии пройдут 7 апреля. В этот день лесоводами и волонтерами будут высажены 2 200 саженцев дуба красного на площади 2,5 га. В 2023 году на территории республики планируется высадить 34 тыс. саженцев разных пород - дуба красного, ореха грецкого, клена и ясеня обыкновенного на площади 40,7 га", - говорится в сообщении.

В посадках примут участие сотрудники различных ведомств, волонтерские и общественные организации, жители Северной Осетии, студенты и школьники. К участию в мероприятии может присоединиться любой желающий.

Международную акцию "Сад памяти", посвященную 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, организуют всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Федерального агентства лесного хозяйства.

Основная цель акции - укрепить единство россиян путем вовлечения в социально значимый проект по высаживанию деревьев, консолидировать гражданскую активность населения, общественных, волонтерских и добровольческих организаций.