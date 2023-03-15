В Липецкой области помогающие ветеранам боевых действий НКО получат свыше 1 млн рублей

Средства выделили из регионального бюджета организациям "Инвалиды войны" и "Ветеранское братство"

ЛИПЕЦК, 15 марта. /ТАСС/. Власти Липецкой области выделили свыше 1 млн рублей для двух некоммерческих организаций (НКО), которые специализируются на помощи ветеранам боевых действий в социальной адаптации. Об этом сообщил в среду журналистам губернатор Игорь Артамонов.

"Две НКО будут заниматься социальной адаптацией ветеранов боевых действий, на это из областного бюджета выделено 1 028 400 рублей, соглашения на предоставление субсидии уже подписаны", - сказал Артамонов.

Речь идет о региональной общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы "Инвалиды войны" и областной общественной организации поддержки и содействия ветеранам и инвалидам боевых действий "Ветеранское братство".

"У обеих НКО очень большой опыт в реабилитации и социальной интеграции ветеранов: оказание социальных услуг, юридической и психологической поддержки, содействие в решении различных проблем", - отметил глава региона.

По словам губернатора, взаимодействие с НКО в вопросах помощи ветеранам боевых действий приобретает особую актуальность в свете закрепления за участниками специальной военной операции статуса ветеранов боевых действий. "Сейчас большое внимание уделяется участникам спецоперации и их семьям, эти граждане защищают рубежи нашей Родины и достойны, чтобы общество было им благодарно", - заключил Артамонов.